Mercato - PSG : Ousmane Dembélé pourrait prendre tout le monde de court !

Publié le 16 mars 2022 à 17h15 par A.C.

Il ne lui reste que quelques mois de contrat avec le FC Barcelone, mais Ousmane Dembélé ne semble toujours pas savoir de quoi son avenir sera fait.

Beaucoup de choses changeront la saison prochaine au Paris Saint-Germain et Leonardo s’y prépare déjà. Alors que Kylian Mbappé et Angel Di Maria se rapprochent d’un départ à la fin de leurs contrats respectifs, plusieurs pistes ont été activées pour leur trouver des remplaçants. C’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, qui est également en fin de contrat et qui semble être arrivé à la fin de l’aventure au FC Barcelone. Depuis son retour Xavi tente changer la situation, mais en Catalogne on assure que pour l’instant aucune nouvelle rencontre ne serait prévue et il pourrait donc relancer sa carrière au PSG.

Dembélé prêt à attendre le Barça ?