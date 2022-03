Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 18 mars 2022 à 1h00 par A.C.

Joueur de l’écurie de Jorge Mendes, Ruben Neves a été lié au FC Barcelone ces derniers jours... mais est-ce vraiment une cible de Xavi pour le prochain mercato estival ?

Les spéculations vont bon train en Catalogne. Le FC Barcelone a beau traverser une des pires crises économiques de son histoire, les médias semblent persuadés qu’une issue sera trouvée pour redevenir un acteur important du marché des transferts. Pourtant, les dirigeants ont dû se rendre à l’évidence et comment déjà à trouver une échappatoire pour Erling Haaland, annoncé comme la priorité de l’été par Joan Laporta. L’attaquant du Borussia Dortmund coute beaucoup trop cher et le Barça a déjà activé des pistes alternatives et surtout beaucoup moins onéreuse comme celle menant à Paulo Dybala, en fin de contrat avec la Juventus.

Ruben Neves, déjà de l’histoire ancienne