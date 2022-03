Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette cible à 80M€ de Xavi a choisi sa prochaine destination !

Publié le 17 mars 2022 à 21h30 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Benfica, Darwin Nunez serait dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, l'attaquant de 22 ans souhaiterait plutôt rejoindre Manchester City ou l'Atlético de Madrid.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi voudrait toujours renforcer son attaque lors du prochain mercato estival. En effet, le coach du FC Barcelone aurait identifié le profil de Darwin Nunez et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. Toutefois, la direction de Benfica se montrerait dure en affaires, puisqu'il ne réclamerait pas moins de 80M€ pour le transfert de son crack de 22 ans. Et pour ne pas arranger les affaires du Barça, Darwin Nunez serait séduit par deux autres clubs.

Darwin Nunez veut signer à Manchester City ou à l'Atlético