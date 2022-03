Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet appel du pied surprenant lancé à Ancelotti !

Publié le 18 mars 2022 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de West Ham, Declan Rice pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Et il a déjà une idée bien précise du club qu'il veut rejoindre : le Real Madrid.

Auteur d'une très bonne saison pour le moment, Carlo Ancelotti aurait déjà la tête à la prochaine. En effet, le coach du Real Madrid compterait bien renforcer son effectif lors du mercato estival pour monter encore plus en puissance avec son équipe. Dans cette optique, Carlo Ancelotti a pour grande priorité de recruter Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été. Par ailleurs, Carlo Ancelotti pourrait attirer d'autres recrues, tel qu'Erling Haaland. Et le technicien merengue a également la possibilité de s'offrir un joueur qu'il n'aurait pas encore inscrit sur ses tablettes. En effet, Declan Rice (West Ham) est prêt à défendre les couleurs du Real Madrid, comme il l'a lui-même avoué.

«J'aime aussi beaucoup le Real Madrid»