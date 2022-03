Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Saliba, c’est terminé !

Publié le 19 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Prêté à l'OM sans option d'achat, William Saliba devrait retourner à Arsenal à l'issue de la saison comme l'explique l'ancien Gunner Bacary Sagna.

En quête de renforts défensifs, l'OM avait obtenu le prêt de William Saliba l'été dernier en provenance d'Arsenal, sans option d'achat. Il faut dire que Mikel Arteta ne semblait pas compter sur l'ancien Stéphanois dont les prestations à Marseille commencent toutefois à faire changer d'avis les Gunners . En effet, comme l'explique l'ancien défenseur d'Arsenal Bacary Sagna, il était logique de prêter William Saliba afin qu'il s'aguerrisse et revienne plus fort.

Sagna voit Saliba revenir à Arsenal