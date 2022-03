Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Laporta avec Coutinho !

Publié le 19 mars 2022 à 7h00 par P.L.

De retour en Premier League, Philippe Coutinho semble avoir convaincu son monde à Aston Villa. De ce fait, le club anglais pourrait se servir de la vente de l'un de ses joueurs pour obtenir les fonds nécessaires afin de lever l'option d'achat du Brésilien.

Ne répondant pas vraiment aux attentes depuis son arrivée en 2018, Philippe Coutinho a rapidement été considéré comme un indésirable, à cause de ses performances et de son salaire très élevé. De ce fait, le FC Barcelone cherche à s’en débarrasser et a donc prêté le Brésilien à Aston Villa cet hiver. De retour en Angleterre, le milieu offensif de 29 ans semble avoir retrouvé son niveau (quatre buts et trois passes décisives en neuf rencontres). Par conséquent, le club de Premier League envisagerait bien de lever son option d’achat. Et pour cela, les Villans pourraient se servir d’un joueur de leur effectif.

Aston Villa pourrait se servir de Danny Ings pour recruter définitivement Coutinho