Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait déjà l'unanimité en interne !

Publié le 22 mars 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 mars 2022 à 14h31

Depuis l’arrivée de Xavi, le FC Barcelone affiche un nouveau visage, lui permettant de reprendre confiance pour l’avenir. Conseiller de Joan Laporta, Enric Masip a loué l’apport de l’entraîneur chez les Blaugrana.

Après un début de saison plus que poussif avec Ronald Koeman aux manettes, le FC Barcelone s’est parfaitement repris et enchaîne les résultats satisfaisants. Un homme est particulièrement salué après ce changement radical en Catalogne, à savoir Xavi, nommé à la tête de l’équipe en novembre dernier. Avec son nouvel entraîneur, et les quatre recrues bouclées cet hiver, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le Barça s’est donc métamorphosé, allant jusqu’à infliger une correction au Real Madrid (4-0) sur la pelouse du Santiago Bernabéu. En Catalogne, on savoure ce retour en force, et le club culé, 3e de Liga avec 12 points de retard sur les Merengue , ne regrette pas son choix d’avoir misé sur l’ancien milieu emblématique.

« C'est très important. Il est l'un des architectes »

Conseiller de Joan Laporta au FC Barcelone, Enric Masip était l’invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER ce lundi soir. Le dirigeant s’est naturellement montré très satisfait des changements opérés chez les Blaugrana , soulignant notamment l’apport de Xavi. « Il a créé l'atmosphère et apporté le caractère qu’il y a dans l'équipe. Non seulement ils jouent un bon football, mais ils s'amusent aussi. On voit de la complicité et c'est quelque chose que je n'ai pas vu au Barça depuis de nombreuses années. C'est très important. Il est l'un des architectes, mais c'est un succès pour le club. Il est clair pour nous que le président voulait jouer de cette manière, c'est pourquoi il a fait venir Xavi et c'est son pari , confie Enric Masip. Au Barça, les résultats et le style de jeu sont toujours allés de pair. Cette façon de jouer est toujours allée de pair avec le succès. En fin de compte, des entraîneurs comme ceux-là sont des personnes qui vous donnent un caractère et une empreinte si personnels que vous ne pouvez pas envisager de gagner sans bien jouer. » La métamorphose du FC Barcelone arrive toutefois un peu tard cette saison, alors que le Real Madrid possède une belle avance au classement (66 points) à neuf journées de la fin, bien que les Blaugrana (54 points) aient un match de retard, mais Enric Masip refuse de tirer un trait sur le titre : « Mathématiquement, jusqu'à ce que ce soit impossible... Nous savons, ceux d'entre nous qui ont remporté des titres ces derniers temps, que l'on ne sait jamais. C'est très difficile parce qu'une équipe comme le Real Madrid devrait perdre plus de matchs qu'elle n'en a perdu jusqu'à présent. »

« Avec Xavi, tout est différent »