Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tout proche de boucler une recrue colossale ?

Publié le 11 avril 2022 à 16h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour l’été prochain, Paul Pogba semble se rapprocher de jour en jour de la capitale française. Le milieu de terrain de Manchester United, qui a refusé une offre colossale pour prolonger avec les Red Devils, s’est d’ailleurs entretenu avec Leonardo à ce sujet…

L’été dernier, le PSG avait réussi un recrutement pour le moins colossal sur le papier et avait même réussi la prouesse d’attirer plusieurs recrues de renommée internationale sans pour autant lâcher d’indemnité de transfert comme ce fut le cas avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ainsi que Lionel Messi, qui étaient tous arrivés en fin de contrat avec leurs anciens clubs respectifs. Leonardo compte bien rééditer ce type de performance lors du prochain mercato estival, et à cet effet, le directeur sportif du PSG a ciblé un profil de tout premier choix depuis maintenant quelques mois : Paul Pogba.

Ça brûle entre le PSG et Pogba !

Le milieu de terrain français de 29 ans arrivera en fin de contrat avec Manchester United, et alors que le PSG semble en avoir fait une priorité absolue pour renforcer son entrejeu en 2022, les nouvelles sont excellentes pour le club francilien dans ce dossier. À en croire les révélations de Foot Mercato, Leonardo se serait entretenu avec Paul Pogba en personne pour lui faire part de son envie de l’attirer au PSG, cet cette perspective aurait déjà emballé le joueur de l’équipe de France. Lui et sa famille seraient déjà très chauds à l’idée de poser leurs bagages à Paris la saison prochaine, d’autant que Pogba a refusé une offre de prolongation en or de la part de Manchester United, qui aurait pourtant fait de lui le joueur le mieux payé de Premier League et aurait offert une commission XXL à son agent, Mino Raiola. Par ailleurs, FM a précisé que la Juventus Turin n’était en réalité pas intéressée par l’idée d’un retour de Paul Pogba, et le milieu de terrain de Manchester United semble donc bien parti pour être le prochain gros coup du Qatar pour le PSG.

Quand Pogba répond au PSG…