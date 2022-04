Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pose un gros problème au Qatar…

Publié le 13 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Si conserver Xavi Simons est une priorité pour le PSG, Mauricio Pochettino mettrait des bâtons dans les roues de sa direction. Explications.

Actuellement, la prolongation de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les préoccupations au PSG. Toutefois, en parallèle, d’autres prolongations sont importantes aux yeux de la direction parisienne. C’est notamment le cas de Xavi Simons. A 18 ans, le Néerlandais arrive au terme de son contrat et comme expliqué par Le Parisien , le faire signer un nouveau bail serait une priorité pour le PSG, qui compte sur Xavi Simons pour l’avenir.

Une gestion qui fait débat