Mercato - PSG : Une offensive est lancée dans ce dossier à 80M€ de Leonardo !

Publié le 14 avril 2022 à 7h15 par B.C.

Toujours pisté par le Paris Saint-Germain, Sergej Milinkovic-Savic est également dans le collimateur de la Juventus, qui aurait déjà approché la Lazio.

Parmi ses objectifs en vue du mercato estival, le PSG compte se renforcer dans l’entrejeu et a fait de Paul Pogba sa priorité. Cependant, un autre joueur bien connu des supporters reste sur la short-list du club parisien, à savoir Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu de la Lazio Rome est une cible de longue date de Leonardo, et malgré l’avenir incertain du directeur sportif du PSG, le Serbe est toujours annoncé dans la capitale par la presse italienne. Un dossier qui s’annonce déjà complexe puisque la Lazio réclamerait 80M€, tandis que la Juventus est sur les rangs. D’ailleurs, une offensive aurait déjà été lancée par les Turinois.

La Juve passe à l’action pour Milinkovic-Savic