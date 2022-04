Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 14 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Ancien entraîneur du PSG, Unai Emery s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et pour le moment, il semble toujours indécis entre une prolongation au PSG ou une signature au Real Madrid. Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery a eu Kylian Mbappé sous ses ordres durant une saison et se prononce sur sa situation.

Emery interpelle Mbappé