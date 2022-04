Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait une annonce pour Lewandowski !

Publié le 14 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance du côté du FC Barcelone, Xavi est sorti du silence dans ce dossier.

Cet été, le FC Barcelone devrait être actif sur le marché. Et pour cause, les signatures de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) semblent déjà acquises, mais dans le même temps, Joan Laporta espère boucler un très gros dossier, comme la signature d'un grand buteur. Dans cette optique, le transfert de Robert Lewandowski serait très avancé. Un dossier que Xavi a évoqué.

Xavi botte en touche pour Lewandowski