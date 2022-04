Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme scénario se confirme pour Robert Lewandowski !

Publié le 13 avril 2022 à 16h00 par D.M.

Robert Lewandowski ne semblerait pas enclin à prolonger son contrat avec le Bayern Munich. L'avant-centre polonais pourrait quitter la Bundesliga cet été, ou alors en tant qu'agent libre l'année prochaine.

L'intérêt du FC Barcelone pour Robert Lewandowski fait la UNE des quotidiens espagnols. A la recherche d'un buteur, le club catalan aurait jeté son dévolu sur l'attaquant polonais, même si Xavi n'a pas souhaité commenté cette rumeur. « Lewandowski ? Je comprends la question, mais ce n’est pas le moment de parler de cela. C’est un grand joueur, mais il faut se concentrer sur le match de demain (jeudi) » a lâché l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse. La formation blaugrana pourrait bien avoir sa chance dans ce dossier Lewandowski puisque les discussions avec le Bayern Munich seraient à l'arrêt.

Un départ se confirme pour Lewandowski