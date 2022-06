Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : PSG, OM, OL… En Ligue 1, on s’arrache Seko Fofana !

Publié le 2 juin 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

A 27 ans, Seko Fofana vient de réaliser une énorme saison avec le RC Lens. Capitaine des Sang et Or, l’Ivoirien est l’une des raisons des performances performances de l’équipe de Franck Haise. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu. Après deux saisons passées dans le nord de la France, Fofana pourrait bien faire ses valises, mais il pourrait continuer en Ligue 1 où les plus grosses écuries du championnat serait sur le coup.

Du côté du RC Lens, on sait que cet été on devrait crouler sous les sollicitations. Cela vaut notamment pour Seko Fofana, qui a réalisé énormes performances tout au long de la saison en Ligue 1. « Tout peut arriver et si c’est joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. A l’inverse, personne n’est enfermé. A un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute », expliquait Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du RC Lens à propos de Fofana. Et cet été, l’Ivoirien risque d’avoir plusieurs propositions qui pourraient le faire réfléchir.

Le plan B du PSG ?

Une offre pourrait notamment arriver du PSG pour Seko Fofana. A la recherche de sang neuf au milieu de terrain cet été, le club de la capitale aurait coché le nom du joueur du RC Lens selon les informations de Saber Desfarges. Fofana serait ainsi le plan B du PSG si le transfert d’Aurélien Tchouaméni venait à échouer pour les champions de France. Pour autant, pour le moment, aucun contact ne serait noué entre les deux clubs de Ligue 1.

Successeur de Kamara à l’OM ?

Outre le PSG, Seko Fofana aurait également tapé dans l’oeil de l’OM, où il faut pallier le départ de Boubacar Kamara. Cela fait plusieurs mois maintenant qu’il est question d’un intérêt des Phocéens. Mais à l’approche du mercato estival, cela serait plus concret que jamais. Téléfoot expliquait ainsi que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli avaient déjà validé une potentielle arrivée de Seko Fofana. Problème, à l’OM, les finances ne suivraient pas pour assumer une telle opération. Ainsi, tout reposerait sur Frank McCourt qui devra mettre la main à la poche afin d’offrir le joueur du RC Lens à Sampaoli.

Attention à l’OL !

L’OL est également sur le coup pour Seko Fofana. Avec les possibles départs de Lucas Paqueta et Houssem Aouar, les Gones devront se renforcer dans l’entrejeu et la solution pourrait être trouvée avec le joueur du RC Lens. Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’OL prépare actuellement son offensive pour tenter de boucler un possible transfert. La bataille est lancée et il ne faut également pas oublier les écuries à l’étranger également intéressées par Seko Fofana.