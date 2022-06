Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tchouaméni, Mané… Après l'échec Mbappé, Le Real Madrid a déjà tout prévu !

3 juin 2022

Près de deux semaines après la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG, le Real Madrid continue de planifier son mercato. A l’heure actuelle, l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni serait imminente. En revanche, le club madrilène ne devrait bouger ni pour Sadio Mané, ni pour Darwin Núñez.

Avant même le début du marché des transferts, le Real Madrid savait pertinemment qu’il ne vivrait pas un été comme les autres. Après avoir raté le coche avec Kylian Mbappé l’été dernier, la Maison Blanche espérait attirer l’attaquant du PSG une bonne fois pour toute lors de ce mercato. Mais contre toute attente, l’international français a finalement décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Ce qui a totalement changé les plans du Real Madrid. Dans la foulée, Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni, le milieu de l’AS Monaco, aussi suivi… par le PSG. Et tout devrait se débloquer prochainement.

« Ils auront Tchouameni, ils signeront bientôt l'accord avec Monaco »

Même si la presse espagnole commençait à être pessimiste quant à ce dossier, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a rassuré les fans du Real Madrid. « Ils auront Tchouaméni, ils signeront bientôt l'accord avec Monaco », a-t-il lâché dans un entretien accordé à Wettfreunde . Cependant, malgré l’échec avec Kylian Mbappé, le Real n’aurait pas prévu de recruter un joueur au profil similaire. « Je ne pense pas que le Real Madrid recherche un ailier car Mbappé était quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Le Real Madrid ne signera pas un autre joueur comme Mbappé. Ils ont Vinicius, ils ont Rodrygo. Ils feront donc venir un milieu de terrain pour l'avenir et probablement un attaquant mais qui devra débuter derrière Benzema sur le banc », explique Gianluca Di Marzio avant de mettre fin à la rumeur Sadio Mané : « Il veut jouer. Le Bayern Munich est le club naturel pour lui car il est à la recherche d'un nouveau défi et le Bayern a besoin d'un joueur comme ça pour l’avenir. Après de nombreuses années à Liverpool et en Premier League, le Bayern Munich est désormais parfait pour ses ambitions ».

« Il ne peut pas être coincé derrière Benzema »