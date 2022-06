Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan B du Barça pour Lewandowski tombe à l’eau !

Publié le 3 juin 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Outre la piste prioritaire du FC Barcelone qui mènerait à Robert Lewandowski pour le mercato estival, le comité de direction blaugrana songerait à Romelu Lukaku si jamais l’opération Lewandowski s’avérait être un échec. Mais pour ce qui est de l’attaquant de Chelsea, le train serait déjà passé pour le Barça…

En plein rassemblement avec la sélection belge pour les rencontres de la Ligue des Nations et la première ce vendredi soir entre la Belgique et les Pays-Bas, Romelu Lukaku a été invité à s’exprimer sur les rumeurs concernant son avenir par un journaliste italien et dans des propos relayés par The Daily Telegraph. « Je ne peux pas parler » . Pour rappel, le FC Barcelone verrait en Lukaku une alternative de premier choix pour l’effectif de Xavi Hernandez au cas où l’opération Robert Lewandowski ne débouchait pas sur le transfert de l’attaquant du Bayern Munich, sous contrat jusqu’en juin 2023 et où les dirigeants munichois ont bien l’intention de le faire honorer son bail jusqu’à son terme. Pour en revenir au dossier Lukaku, il s’annoncerait particulièrement compliqué pour le FC Barcelone puisque le club culé ne serait pas la priorité de Romelu Lukaku en cas de départ.

Lukaku veut quitter Chelsea, mais… pour rejoindre l’Inter et non le Barça !