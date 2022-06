Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça joue gros avec Lewandowski !

Publié le 2 juin 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Alors que Robert Lewandowski est la priorité absolue du comité de direction du FC Barcelone pour la saison prochaine au poste d’attaquant, Joan Laporta aurait intérêt à parvenir à ses fins avec l’attaquant du Bayern Munich puisque son alternative Romelu Lukaku ne devrait mener à rien.

Le FC Barcelone pourrait mettre la main sur un attaquant de classe mondiale, comme souhaité par le président Joan Laporta afin que Xavi Hernandez dispose de l’équipe la plus compétitive possible afin d’être présent sur tous les tableaux la saison prochaine. La priorité du comité de direction du Barça n’est autre que Robert Lewandowski d’après plusieurs médias dont AS qui a dévoilé un accord sur les termes du futur contrat de Lewandowski, à savoir une durée de trois ans avec un salaire annuel de 9M€. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich, Robert Lewandowski a fait savoir qu’il comptait tourner la page Bayern Munich après huit saisons lors de son passage en conférence de presse ce lundi. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais ». De quoi faire les affaires de Joan Laporta et de la direction du FC Barcelone. Cependant, Oliver Kahn, président du conseil d’administration du Bayern, ne compte pas plier devant Robert Lewandowski comme en atteste sa déclaration à Sport1 . « Je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi cette façon de communiquer sur sa situation. Les déclarations publiques comme ça ne mènent nulle part. Robert doit savoir ce qu'il a au Bayern. Robert est devenu un footballeur mondial ici deux fois de suite ». Et si jamais le dossier Lewandowski ne menait à rien, il ne faudrait pas compter sur l’opération mise en place pour l’alternative du Polonais au FC Barcelone.

Romelu Lukaku endured a rough return to Chelsea. Despite being linked with a move back to Inter, #CFC fans shouldn’t be surprised if he remains in London next season.📝 @SJohnsonSport ➡️ https://t.co/XF4VD56w2L pic.twitter.com/MGT8kj0idx — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 2, 2022

Si le Barça manque le coche pour Lewandowski, l’alternative Lukaku ne pourrait pas se concrétiser