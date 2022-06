Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier dossier délicat se précise pour Campos et Henrique !

Publié le 5 juin 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Déterminé à dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain en cette fin de saison, les nouveaux patrons du sportif ont déjà un premier dossier à régler avec Leandro Paredes. Luis Campos et Antero Henrique pourraient en effet trouver preneur pour le milieu argentin, qui garde une belle cote à l'étranger et surtout en Serie A, championnat qu'il a déjà disputé par le passé.

Blessé en fin de saison, il n’évoluera peut-être plus jamais sous les couleurs du Paris Saint-Germain ! Leandro Paredes est en effet annoncé sur le départ depuis quelques semaines, et après Leonardo, ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui voudraient lui trouver un nouveau club. Le contrat de Paredes se termine en juin 2023 et avec les possibles arrivées au milieu de terrain, il ne devrait plus avoir de place. Mais où pourrait rebondir le joueur arrivé au PSG en 2019 ? La presse italienne a notamment parlé de l’Inter, de l’AS Roma ou encore de la Juventus, qui ne semblent toutefois pas avoir bougé leurs pions pour le moment.

