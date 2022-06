Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'en démord pas pour cet international algérien

Publié le 10 juin 2022 à 22h10 par La rédaction

Le mercato estival devrait être mouvementé pour l’OM. Dans le secteur défensif notamment, plusieurs départs devraient être enregistrés, et devront être comblé. Capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche, Ahmed Touba serait notamment ciblé, et pourrait rejoindre les Phocéens à un an de la fin de son contrat. Cependant, l’international algérien possède d'autres prétendants.

Le secteur défensif devrait être l’un des gros chantiers de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. En effet, William Saliba fera son retour à Arsenal, Duje Caleta-Car est convoité, tandis que Sead Kolasinac et Pol Lirola ne sont plus désirés. Ainsi, leur aventure dans la cité phocéenne ne devrait plus durer très longtemps. Désireux de trouver leurs successeurs, Pablo Longoria se montre déjà actif, et pourrait bien avoir trouvé la perle rare en Eredivisie.

La concurrence est rude pour Ahmed Touba