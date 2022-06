Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Mbappé, Campos prêt à relancer le dossier Dembélé ?

Publié le 25 juin 2022 à 16h00 par Bernard Colas

Grand favori ces derniers mois pour accueillir Ousmane Dembélé, dont le contrat arrive à expiration avec le FC Barcelone, le PSG semblait en retrait suite au départ de Leonardo. Cependant, la piste serait toujours active dans la capitale, et Luis Campos pourrait ainsi se positionner sur l’attaquant.

Engagé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé approche de la fin de son contrat et l’incertitude est totale concernant la suite de sa carrière. L’international français est heureux en Catalogne et se verrait bien prolonger chez les Blaugrana , mais l’ultime proposition du FC Barcelone ne répond pas à ses attentes, et depuis, c’est le statu quo dans ce dossier. Au grand dam de Xavi, qui aurait déjà appelé Ousmane Dembélé pour le convaincre de renouveler son bail selon les informations divulguées par L’Équipe . En attendant, Chelsea reste à l’affût, apparaissant même comme le favori suite au changement de direction opéré au PSG, mais Luis Campos pourrait encore relancer ce dossier.

Mercato - PSG : Xavi, Tuchel... Le duel est lancé pour Ousmane Dembélé https://t.co/Ri5EFYZPXo pic.twitter.com/zl00TOHV80 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 25, 2022

Le PSG toujours en course pour Dembélé ?