Un joueur du PSG touché par cet échec du mercato

La rédaction

C’est officiel depuis ce mercredi matin, Hakim Ziyech ne rejoindra pas le PSG. Le joueur de Chelsea qui souhaitait absolument rejoindre le club parisien ne retrouvera donc pas son grand copain Achraf Hakimi. Les deux joueurs auraient pourtant beaucoup échangé à propos de cette opération, qui a finalement viré à l'échec. De quoi miné le vestiaire parisien ? .

Un beau duo marocain était sur le point de se former au sein du PSG. Hakim Ziyech et Achraf Hakimi se connaissent bien et s’apprécient. De plus, les deux joueurs évoluent dans le même couloir droit sur le terrain. De quoi les rendre compatibles, mais pour pas grand-chose puisque Ziyech restera donc du côté de Chelsea. Et suite à cet échec sur le mercato, une source proche du groupe du PSG a évoqué le sentiment d'Achraf Hakimi lors de l’annulation de dernière minute du transfert.

Hakimi est stupéfait

Pour le journal Le Parisien , un interlocuteur au PSG a expliqué à propos du raté Ziyech : « On n’a rien compris. Hakimi aurait aimé le voir arriver. Ils ont échangé des messages jusque tard pour comprendre la situation. Ils parlaient encore ce matin (mercredi). Le rendez-vous est peut-être pris pour plus tard » .

«Le PSG s’est retrouvé coincé», les dessous d’un raté du PSG révélés https://t.co/TM5GTicfkv pic.twitter.com/ROzOyi1c9z — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

« Un désordre absolu »