Neymar refait parler de lui au PSG !

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar sera resté 6 saisons au sein du club de la capitale. Mais alors que le Brésilien n'est aujourd'hui plus là, voilà qu'il fait toujours parler de lui à Paris. Et pour cause... Ils nombreux à voir une comparaison entre Désiré Doué et Neymar. Il faut dire que le Parisien l'admire énormément.

L'été dernier, le PSG déboursait 50M€ pour s'offrir Désiré Doué en provenance de Rennes. Le nouveau Neymar a-t-il alors été recruté à cette occasion ? Aujourd'hui, ils sont nombreux à voir des similitudes entre le jeu du Brésilien et celui de la recrue parisienne. Il n'y a pas à dire, que ce soit dans ses gestes techniques ou sa façon de bouger, il y a du Neymar chez Doué.

« Moi c'est Neymar »

Après la rencontre entre le PSG et l'OM ce dimanche soir, Désiré Doué a d'ailleurs fait une confidence à propos de Neymar. En effet, dans des propos tenus en zone mixte, le Parisien a expliqué à propos du Brésilien : « Chacun s’inspire de joueur, moi c’est Neymar. Je m’inspire d’autres joueurs aussi et j’essaye de perfectionner mon jeu match après match ».

« Il ne vit pas par procuration »

La comparaison entre Désiré Doué et Neymar est déjà évoquée depuis un petit moment maintenant. Et récemment, dans l'entourage du joueur du PSG, on avait notamment fait savoir sur ce sujet : « Il ne faut pas le réduire à quelqu'un qui veut ressembler à quelqu'un, il ne vit pas par procuration ».