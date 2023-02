C'est terminé pour cette star, le PSG a bouclé un dossier brûlant

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Marquinhos ne devrait pas faire ses valises de si tôt. En effet, le club de la capitale viendrait de boucler la prolongation de son capitaine, qui serait sur le point de parapher un nouveau bail de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. A l'heure actuelle, il ne resterait que quelques détails à régler avant l'officialisation.

Arrivé au PSG à l'été 2013, Marquinhos devrait séjourner encore plusieurs saisons au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, le capitaine parisien est en négociations avec sa direction pour prolonger depuis de longues semaines.

Le PSG boucle un transfert, il affiche sa «tristesse» https://t.co/U9IbQTQpQD pic.twitter.com/ATWYsKR4wI — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Un accord est trouvé entre le PSG et Marquinhos

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité le 11 janvier, le PSG et le clan Marquinhos étaient proches d'un accord final pour un renouvellement de contrat. Et à en croire L'Equipe , le club emmené par Christophe Galtier en aurait enfin terminé avec ce dossier.

Une prolongation jusqu'en 2026 ou 2027