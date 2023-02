«Sérieusement intéressé», le PSG prépare un retour à la charge sur le mercato

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif lors du mercato hivernal, le PSG pistait Rayan Cherki. Le jeune attaquant lyonnais cochait toutes les cases requises et cette option avait été validée par Kylian Mbappé avec qui il entretient de bonnes relations. L'OL avait réussi à le conserver mais Paris n'aurait pas dit son dernier mot.

Le Paris Saint-Germain a évité le pire face à Toulouse ce samedi. Malmenés, les Parisiens ont eu du mal à se créer des occasions en l'absence de Kylian Mbappé et de Neymar. Ce manque de solutions offensives avait été identifié par Luis Campos et Christophe Galtier qui souhaitaient donc recruter un attaquant. Ainsi, Hakim Zyiech, Malcom et surtout le Lyonnais Rayan Cherki étaient les priorités du club de la capitale. Jean-Michel Aulas s'était opposé à un départ de sa pépite mais le PSG n'a pas encore abandonné...

Aulas bloque Cherki

« Rayan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet, Le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout », lançait le président lyonnais sur Twitter . Il jugeait même l'offre du PSG « insultante » et l'avait logiquement repoussé. Mais voilà, l'OL est en crise et il n'est pas impossible que Cherki quitte le club l'été prochain. Le PSG n'a pas lâché l'affaire.

«Ils vont continuer à le surveiller»