Mbappé prépare un gros transfert, Barcelone lui promet l’enfer

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien faire le nécessaire en coulisse pour boucler le transfert de Bernardo Silva. Que ce soit le conseiller football Luis Campos ou l’attaquant vedette Kylian Mbappé, les deux hommes sont prêts à accueillir Silva comme le10sport.com vous l’a révélé. Le FC Barcelone est cependant sur le coup et menace le PSG.

Depuis son arrivée au PSG en tant que qualité de conseiller football du club de la capitale le 10 juin dernier, Luis Campos semble être sur tous les fronts. En effet, le dirigeant portugais a scruté dès son premier mercato l’été dernier le marché des transferts afin d’à la fois bouger ses pions sur des gros coups tels que Robert Lewandowski ou encore Milan Skriniar, mais également sur des pépites telles que Andrey Santos et plus récemment Rayan Cherki. Pour autant, Campos cultive un souhait fort et rêve de recruter Bernardo Silva comme le10sport.com vous le révélait le 3 août 2022.

Luis Campos et Kylian Mbappé poussent pour Bernardo Silva au PSG

En août dernier, le10sport.com vous révélait d’ailleurs qu’une offre de transfert de 80M€ avait été dégainée par le PSG pour convaincre Manchester City de céder son milieu offensif contractuellement lié jusqu’en juin 2025. Pour autant, comme le10sport.com vous l’a confié ce lundi 6 février, Luis Campos est toujours sur le coup et aimerait faire de Silva la signature phare du mercato estival 2023 du PSG. Et Kylian Mbappé est sur la même longueur d’onde que Campos sur le dossier Silva. Ex-coéquipier de Bernardo Silva à l’AS Monaco, Mbappé pousse avec Campos pour que la star de Manchester City débarque au PSG.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva ! https://t.co/dBmWRbOzD1▶️ Bernardo Silva souhaite partir l’été prochain ▶️ Paris le veut. Campos et Mbappé insistent et sont un vrai plus pour le convaincre de venir▶️ Le Barca devrait être là aussi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 6, 2023

Le Barça prêt à contrecarrer les plans de Mbappé pour Silva