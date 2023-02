Catastrophe sur le mercato, un été de folie s’annonce au PSG

Arthur Montagne

Cet hiver, le PSG a tout raté en matière de mercato. Bien décidé à dénicher un renfort offensif afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, voire à recruter un défenseur central, le club de la capitale n'a finalement vu personne arriver. Agacé par la situation, Luis Campos compte bien inverser la tendance l'été prochain. Et le PSG pourrait frapper très fort.

Après avoir connu un mercato estival globalement frustrant, le PSG s'est totalement raté cet hiver. Bien décidé à recruter un joueur offensif afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, le club de la capitale pensait avoir bouclé le prêt d'Hakim Ziyech. Mais tout a capoté dans les derniers instants. « On avait le joueur avec nous, on a tout fait. Mais comme dans tous les transferts, il faut que toutes les parties marchent bien. Dans ce cas là, ça marchait bien pour le PSG, pour Ziyech et malheureusement, au dernier moment, ça n’a pas marché de l’autre partie. On a essayé d’être créatif avec les contraintes financières qu’on connait », reconnaissait Luis Campos qui n'a pas non plus réussi à boucler le transfert de Milan Skriniar. Pour se rattraper, le PSG prépare donc du lourd en vue de l'été prochain.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva ! https://t.co/dBmWRbOzD1▶️ Bernardo Silva souhaite partir l’été prochain ▶️ Paris le veut. Campos et Mbappé insistent et sont un vrai plus pour le convaincre de venir▶️ Le Barca devrait être là aussi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 6, 2023

Skriniar va débarquer libre

Et une première transaction est déjà actée. En effet, alors qu'il a refusé de prolonger son contrat à l'Inter, Milan Skriniar sera un joueur du PSG à partir du 1er juillet. « C'est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs », confirmait le défenseur central sur le site de la fédération slovaque le 29 janvier. A ce moment-là, Milan Skriniar espérait encore que le PSG et l'Inter Milan tombent d'accord pour un transfert anticipé. En vain, il faudra donc attendre le mois de juillet pour que le PSG réalise son premier gros coup de l'été.

Retour à la charge pour Bernardo Silva

Et ce ne sera probablement pas le seul. En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG ne lâche rien pour Bernardo Silva. Il faut dire que l'international portugais, déjà suivi l'été dernier, souhaite quitter Manchester City afin de découvrir un nouveau projet. Et les présences de Luis Campos et Kylian Mbappé sont un sérieux atout. Le conseiller sportif du PSG connaît parfaitement Bernardo Silva et son entourage pour avoir recruté l'international portugais à l'AS Monaco. De son côté, Kylian Mbappé serait très chaud à l'idée d'évoluer à nouveau avec Bernardo Silva.