Ils pensaient avoir berné le PSG, ils ont tout perdu

Le feuilleton Milan Skriniar dure depuis plusieurs mois au Paris Saint-Germain, mais semble enfin avoir connu son dénouement. Par le biais de son agent, le défenseur central de l’Inter a annoncé qu’il ne prolongera et des sources proches du dossier assurent que Luis Campos aurait d’ores et déjà bouclé son arrivée pour juillet 2023.

Dès son arrivée en fin de saison dernière, Luis Campos a tout de suite compris que Milan Skriniar était l’homme qu’il fallait au PSG. L’été n’a pas été chanceux toutefois, puisque le nouvel architecte du projet parisien n’a pas réussi à faire sauter le verrou de l’Inter, qui aurait refusé des offres de 50 à 70M€. Mais le temps lui a donné raison...

Le PSG attend déjà Skriniar

Car cet hiver, Milan Skriniar a clairement annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat avec l’Inter, qu’il quittera donc dans seulement quelques mois. Certains médias italiens assurent que son arrivée au PSG est d’ores et déjà assurée, puisque Campos aurait trouvé un accord autour d’un contrat à plus de 9M€ par an.

De 50 ou 70M€, à 0€

Une véritable aubaine pour le PSG, qui réalise là un excellent coup sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert, mais une véritable catastrophe pour l’Inter. Paolo Bargiggia raconte en effet le désarroi des Nerazzurri , qui l’été dernier ont perdu Bremer, leur priorité et qui dans seulement quelques mois vont perdre la pierre angulaire de leur défense.

Le désastre de l’Inter

Le journaliste italien souligne surtout l’énorme perte au niveau économique, sachant d’ailleurs que l’Inter ne roule pas sur l’or et la politique du gouvernement chinois oblige les propriétaires à garder un bilan stable. Les 50 ou 70M€ offerts par le PSG l’été dernier auraient en effet permis au club de consolider son effectif actuel, en gardant par exemple un Denzel Dumfries très convoité.