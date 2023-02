Un énorme mensonge est révélé pour la vente de l’ASSE, les conséquences sont énormes

Arthur Montagne

Le feuilleton de la vente de l'ASSE n'en est plus à son ultime rebondissement. En effet, alors que les rumeurs se sont enchaînées ces derniers mois, les discussions repartent ces dernières heures avec le communiqué de Blockapital qui annonce une levée de fonds de 100M€ « pour l’achat de ce club de football historique ».

Après Norodom Ravichak à David Blitzer en passant par Olivier Markarian ou encore Roman Dubov et Sergeï Lomakin, à qui le tour ? Peut-être bien Blockapital. En effet, alors que les projets, et les échecs, se sont multipliés pour la vente de l'ASSE, l'entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, vient d'annoncer une levée de fonds de 100M€ « pour l’achat de ce club de football historique ». Et tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir de l'ASSE.

Vente ASSE : Un projet délirant à 100M€ est annoncé https://t.co/kzTIBtSwst pic.twitter.com/qpUjaLGLhR — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Caïazzo dément avoir signé une lettre pour la vente de l'ASSE...

Peuple-Vert a ainsi enquêté et fait fuiter une lettre signée de la main de Bernard Caïazzo qui annonce le rachat d'ASSE Group. Néanmoins, le média spécialisé dans l'actualité du club du Forez a contacté le co-président stéphanois qui a fermement démenti avoir signé un tel document.

... et compte porter plainte !