C’est terminé pour cette star du PSG, il l’annonce en direct !

Arthur Montagne

Auteur d’une belle première partie de saison, Neymar déçoit depuis la fin de la Coupe du monde et le début de l’année 2023. Une baisse de régime qui n’étonne pas Daniel Riolo qui avait prédit que le Brésilien ne tiendrait pas sur la longueur, et annonce même que c’est définitif pour le numéro 10 du PSG.

Arrivé pour 222M€ durant l’été 2017, Neymar n’a jamais réellement confirmé les espoirs placés en son transfert. Pire, depuis quelques années, le lien semble meme rompu avec les supporters avec le PSG, comme le constatait Romain Mabille, président du CUP. Et Daniel Riolo dresse un constat accablant.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Riolo fracasse Neymar

« Il dit juste que la banderole est violente. Et c'est tout à son honneur de dire que cette insulte là ils auraient pu s'en passer tout en contestant l'attitude de Neymar qui avait passé tout un été à insulter le PSG à dire sans arrêt qu'il allait se barrer, sans le moindre respect pour le club dans lequel il était », assure l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

«Il n’y a plus de retour possible»