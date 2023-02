«Mieux que Mbappé, Neymar et Messi», l’OM s’attaque à un phénomène

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de son 15ème but en championnat ce dimanche, Folarin Balogun fait parler de lui Outre-Manche. Prêté par Arsenal au Stade de Reims jusqu'à la fin de la saison, le buteur de 21 ans dépasse au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 des pointures comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi. L'OM a perçu son talent et souhaite l'enrôler.

L'Angleterre s'enflamme pour Balogun

Ses prestations sont surveillées en Angleterre. La BBC s'est attardée sur celui qui « en France, fait mieux que Mbappé, Messi et Neymar » . The Daily Mail a également parlé de Balogun, mais en raison de l'intérêt qu'il suscite. L'OM ferait partie des courtisans, mais Arsenal est déterminé à le conserver.

Arsenal veut le conserver