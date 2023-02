L’OM rêve d’un gros buteur, il se fait calmer

La rédaction

Auteur de 14 buts depuis son arrivée au Stade de Reims, Folarin Balogun est en feu depuis son arrivée en France, sous la forme d'un prêt. Des prestations, qui font réagir Outre-Manche, mais aussi en France, où plusieurs équipes le surveillent, à commencer par l'OM. Mais le club phocéen va vite devoir passer à autre chose.

Avec 14 buts, il fait mieux que Kylian Mbappé, Lionel Messi et compagnie. Ce joueur, c'est Folarin Balogun, parfait inconnu au moment de son arrivée au Stade de Reims. Prêté par Arsenal, l'attaquant ne s'arrête plus de trouver le chemin des filets. A seulement 21 ans, sa carrière explose. Alors qu'il est censé retourner en Premier League à la fin de la saison, Balogun reste ciblé par plusieurs équipes françaises, notamment par l'OM. Mais les Gunners ont une idée très claire de ce qu'ils souhaitent faire avec le buteur.

Arsenal compte le récupérer à l'issue de son prêt

Selon Foot Mercato , Arsenal s'est montré catégorique au moment de son prêt. Balogun doit retourner en Premier League comme l'a confirmé Mikel Arteta. « Je suis très heureux pour lui. C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux. Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Quand on regarde les chiffres et ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. C’est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant » a déclaré l'entraîneur du club anglais.

Reims s'est fait une raison