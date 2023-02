Il est meilleur que Mbappé, l’OM en rêve sur le mercato

Arnaud De Kanel

Prêté par Arsenal au Stade de Reims, Folarin Balogun fait forte impression. Le jeune attaquant anglais marche sur l'eau en Ligue 1 où il est le meilleur buteur devant Kylian Mbappé. Ses prestations ne passent pas inaperçues dans la cité phocéenne puisque l'OM se serait positionné.

Après avoir recruté Vitinha et Ruslan Malinovskyi en attaque, l'OM n'est pas rassasié. Désormais, le club phocéen serait en passe de s'attaquer à la révélation de cette saison en Ligue 1. Mais attention, en faisant mieux que Kylian Mbappé, Folarin Balogun attire l'attention.

Un nouveau mensonge révélé pour le mercato de l’OM https://t.co/rpQy5Ly5IT pic.twitter.com/DvJ1BGVJDJ — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Balogun fait mieux que Mbappé

Impressionnant de résilience depuis son arrivée en Champagne, Folarin Balogun fait ses preuves. L'attaquant rémois en est à 14 buts en Ligue 1, soit un de plus que la vedette Kylian Mbappé. Il ne cesse de faire parler de lui et à moins de 6 mois de la fin de son prêt, plusieurs clubs se positionnent.

L'OM intéressé par Balogun