«L’OM lui avait promis...» : Les coulisses de ce gros échec du mercato

Thibault Morlain

Lors du mercato hivernal, l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier pour Vitinha, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Le Portugais a été recruté pour 32M€ en provenance de Braga, mais Pablo Longoria aurait une autre piste initialement. En effet, l’idée était de s’offrir Terem Moffi. Le fait est que le Nigérian a préféré quitter Lorient pour l’OGC Nice et chez les Aiglons, on en a dit plus sur comment la concurrence de l’OM a été battue.

Très bon avec Lorient, Terem Moffi ne manquait pas de sollicitations sur le mercato hivernal. Le Nigérian avait notamment tapé dans l’oeil de l’OM et de Pablo Longoria, qui n’avait pas hésité à faire le déplacement en Bretagne pour tenter de le convaincre. Des efforts inutiles. En effet, bien que le club phocéen avait un accord avec Lorient pour le transfert de Moffi, ce dernier avait une autre idée en tête pour la suite de sa carrière : rejoindre l’OGC Nice. Et les Aiglons ont fini par avoir gain de cause.

«Ce n’est pas très beau à voir», il craint le pire pour l’OM https://t.co/WRKIrOZNha pic.twitter.com/DNgQhcsNJL — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

« Il a cru en notre projet »

Mais comment l’OGC Nice a-t-il fait pour devancer l’OM pour Terem Moffi ? A l’occasion de l’émission de Nice Matin, Gym Tonic , Florent Ghisolfi en a dit plus sur cette bataille avec les Phocéens. Ainsi, le directeur sportif des Aiglons a notamment expliqué : « Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu'il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd'hui, il est comme un poisson dans l'eau. Je pense vraiment qu'on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu'on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu'on recherche en termes de valeurs ».

« C'est vraiment un gros signal envoyé à l'OGC Nice »