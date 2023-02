Il a recalé l’OM, ça ne passe pas

Arnaud De Kanel

Avant de casser sa tirelire pour Vitinha, l'OM faisait de Terem Moffi sa priorité au poste d'avant-centre. Malgré l'intérêt du club phocéen, l'ancien attaquant de Lorient souhaitait à tout prix rejoindre l'OGC Nice. Jérôme Rothen a commenté cette décision et il ne la comprend pas. L'ancien joueur du PSG est très critique envers Terem Moffi.

L'Olympique de Marseille a bouclé un mercato hivernal historique. Le club phocéen a signé Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi et Vitinha pour un total de 52M€. Terem Moffi aurait pu faire partie de la liste mais il a finalement donné sa préférence à l'OGC Nice, pourtant moins bien placé que l'OM au classement. Jérôme Rothen n'arrive pas à comprendre cette décision.

Gros couac avec l’OM, la police intervient https://t.co/3ob8q7kOQS pic.twitter.com/ysKwLmf5Fi — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

«Il faut m’expliquer pourquoi Marseille ne fait pas rêver plus que Nice»

Dans son émission Rothen s'enflamme , l'ancien joueur du PSG est longuement revenu sur le feuilleton Terem Moffi. « Moffi qui préfère Nice à l’OM ? J’ai du mal à comprendre ce choix là. Quand je regarde la France, je regarde la Ligue 1, je me dis qu’il y a des clubs qui donnent envie quand t’es un jeune joueur de foot. Il est dans un bon club, à Lorient, qui lui a permis d’atteindre un bon niveau, mais quand tu t’appelles Moffi, il faut m’expliquer pourquoi Marseille ne fait pas rêver plus que Nice. Je ne vais pas regarder le passé mais juste le présent. Le projet à Nice était emballant il y a quelques années, mais il a du mal à se mettre en place », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC , avant de conclure.

«C’est plus intéressant d’aller à l’OM»