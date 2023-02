Il dit non à l’OM, il s’en mord les doigts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui retraité des terrains, Benjamin Nivet restera, pour toujours, associé à l'ESTAC. Mais la carrière du milieu de terrain aurait pu connaître une tout autre trajectoire. En 2007, l'OM avait pensé à lui pour épauler Samir Nasri dans l'entrejeu, mais le joueur avait privilégié l'offre de Caen. Une décision, qu'il regrette.

Agé aujourd'hui de 46 ans, Benjamin Nivet a mis un terme à sa carrière en juillet 2019. Aujourd'hui consultant, l'ancien milieu de terrain de l'ESTAC est revenu sur sa carrière dans les colonnes de L'Equipe. L'occasion pour lui d'évoquer son transfert avorté à l'OM en 2007, à un moment où le club recherchait un renfort dans l'entrejeu.





« L’OM était intéressé, mais... »

« L’OM était intéressé pour que je sois la doublure de Nasri. Mais ça prenait trop de temps, Caen et Nantes me voulaient et je devais donner une réponse. J’ai choisi Caen. Si je ne regrette pas, j’aurais bien aimé voir ce que j’aurais pu donner dans un club qui joue le haut tableau » a déclaré Nivet, avec une pointe d'amertume.

Une longue histoire d'amour avec l'ESTAC

Benjamin Nivet restera cinq ans à Caen avant de se rendre à l'ESTAC. Déjà passé par Troyes entre 2000 et 2007, il y terminera sa carrière en 2019. Il était âgé alors de 42 ans; Une longévité rare dans le football français.