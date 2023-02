Mercato : L’OM tente un coup, ces méthodes font polémique

Thibault Morlain

Avant de se tourner vers Vitinha, Pablo Longoria souhaitait recruter Terem Moffi. Le président de l’OM avait même un accord avec Lorient. Mais le Nigérian en a finalement décidé autrement, préférant mettre les voiles vers l’OGC Nice. Les Aiglons ont accueilli Moffi, mais voilà qu’aujourd’hui, les méthodes utilisées sont vivement critiquées.

Excellent avec Lorient, Terem Moffi était courtisé lors du mercato hivernal. A l’OM, Pablo Longoria rêvait de se l’offrir, lui qui a même fait le déplacement jusqu’en Bretagne pour le convaincre. Des efforts inutiles puisque Moffi ne jurait lui que par l’OGC Nice. Et les Aiglons ont d’ailleurs eu gain de cause, s’offrant les services du Nigérian. Mais à quel prix ? Du côté de Lorient, on a très peu apprécié les méthodes utilisées par les Niçois.

« On avait accepté une offre de Marseille »

En effet, dans des propos accordés à L’Equipe , Loïc Féry a réglé ses comptes avec l’OGC Nice suite au transfert de Terem Moffi. Le président de Lorient a lâché : « On avait accepté une offre de Marseille et une autre de West Ham qui étaient dans nos paramètres. Quand on ferme la porte, il faut savoir l’entendre. Là, Nice a continué de solliciter notre joueur, même s’il n’y avait pas d’accord. Il a été très déstabilisé. Quand vous dites que les conditions de sortie sont « X » et que la première offre est un tiers de « X », c’est un facteur de déstabilisation. Tu dis non une fois, deux fois … ».

« Ils ne peuvent pas déstabiliser tous les clubs »