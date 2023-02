Le FC Nantes frappe fort sur le mercato, il est dégoûté

Thibault Morlain

Cet hiver, le FC Nantes a profité du mercato pour se renforcer. Et Antoine Kombouaré a notamment enregistré l’arrivée d’un des gros noms de la Ligue 1 : Andy Delort. L’attaquant algérien a rejoint les Canaris en provenance de l’OGC Nice. Chez les Aiglons, il a notamment laissé derrière lui un certain Gaëtan Laborde, attristé par le départ de son compère en attaque.

Alors que l’OGC Nice a frappé fort avec le transfert de Terem Moffi durant ce mercato hivernal, les Aiglons se sont également délestés d’un gros attaquant. En effet, c’est Andy Delort qui a quitté la Côte d’Azur. Plus vraiment à son aise chez les Aiglons, l’international algérien a fait ses valises, s’envolant alors pour le FC Nantes et l’effectif d’Antoine Kombouaré. Il faut dire que l'ancien buteur du MHSC avait rejoint Nice notamment sous l'impulsion de Christophe Galtier, qui a finalement été nommé coach du PSG l'été dernier. Andy Delort a donc décidé de filer lui aussi. Au grand dam de Gaëtan Laborde.

« Nous on voulait jouer ensemble »

Depuis leur collaboration à Montpellier et dernière à l’OGC Nice, Andy Delort et Gaëtan Laborde sont très proches. Forcément, cela a touché le second de voir partir le désormais joueur du FC Nantes. Présent en conférence de presse ce mercredi, Laborde a expliqué à propos de Delort : « Ce sont des situations dans le foot que tu ne maîtrises pas forcément. Nous on voulait jouer ensemble ».

« J’aurais aimé qu’il soit encore là aujourd’hui »