Le FC Nantes plutôt que l'OM, il justifie son choix

Thibault Morlain

Ce lundi, Andy Delort s'est officiellement engagé avec le FC Nantes. Débarqué en provenance de l'OGC Nice, l'attaquant de 31 ans avait notamment été associé à l'OM durant ce mercato hivernal. C'est finalement chez les Canaris que Delort a posé ses valises et suite à la signature de son contrat, il a justifié son choix.

En cette fin de mercato hivernal, l'OM se cherche toujours un buteur. Cela ne sera malheureusement pas Andy Delort. Associé au club phocéen durant ce mois de janvier, l'attaquant de 31 ans a pris une autre direction. Plus vraiment à l'aise du côté de l'OGC Nice, Delort a ainsi été prêté, avec option d'achat, au FC Nantes, rejoignant à cette occasion l'effectif d'Antoine Kombouaré.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵𝟵, @AndyDelort9 ✍🏼Le FC Nantes et l’OGC Nice ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat obligatoire d’Andy Delort (31 ans). — FC Nantes (@FCNantes) January 30, 2023

« On a beaucoup échangé »

Dans la foulée de sa signature au FC Nantes, Andy Delort a été présenté à la presse. A cette occasion, le nouveau protégé d'Antoine Kombouaré a évoqué ce qui avait fait pencher la balance en faveur des Canaris. « Le choix de Nantes ? Déjà le Coach, on a beaucoup échangé. On était sur les mêmes valeurs. J'ai donné ma parole au Club et au Coach », a tout d'abord lâché Delort.

« Ça a penché dans la balance »