Il s’est proposé à l’OM et raconte son transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur en cette période de mercato hivernal, l’OM multiplie les pistes à cet effet. Andy Delort, qui était en instance de départ ces dernières semaines à l’OGC Nice, avait d’ailleurs proposé ses services avant que Pablo Longoria ne le recale. Le buteur algérien vient de signer au FC Nantes et livre ses premières impressions.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM cherche à recruter un buteur avant la fin du mercato de janvier, mardi soir à 00h. Ces derniers jours, le feuilleton Terem Moffi a fait couler beaucoup d’encre, et le buteur nigérian du FC Lorient a repoussé en boucles les propositions de Pablo Longoria, privilégiant le projet de l’OGC Nice. La nouvelle piste brûlante de l’OM se nomme donc Vitinha (22 ans, Braga), pour lequel il faudrait prévoir une somme de 30M€. Une autre option moins onéreuse avait pourtant tendu les bras à Longoria ces dernières semaines…

Delort s’est proposé à l’OM

En effet, comme l’avait révélé Foot Mercato mi-janvier, Andy Delort (31 ans) avait proposé ses services à la direction de l’OM alors qu’il était encore en instance de départ à l’OGC Nice, mais le président Longoria n’a pas donné suite à cette piste menant à l’international algérien. Delort a donc finalement opté pour un prêt (avec option d’achat obligatoire) au FC Nantes, qui a d’ailleurs officialisé sa signature ce lundi matin.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵𝟵, @AndyDelort9 ✍🏼Le FC Nantes et l’OGC Nice ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat obligatoire d’Andy Delort (31 ans). — FC Nantes (@FCNantes) January 30, 2023

« Je suis là, je profite »