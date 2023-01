Le PSG veut bluffer tout le monde pour ce transfert de dernière minute

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, Milan Skriniar a annoncé avoir signé au PSG. Reste maintenant à savoir quand il débarquera dans la capitale. Luis Campos négocierait pour recruter le défenseur central dès cet hiver. Mais le conseiller football parisien disposerait d'une enveloppe très réduite pour son mercato et pourrait donc tenter un coup de bluff pour parvenir à ses fins.

L’été dernier, le PSG s’était heurté à l’intransigeance de l’Inter pour Milan Skriniar. Le club de la capitale proposait 60M€ pour recruter le défenseur central, mais les Nerazzurri en réclamaient 80M€. Cet hiver, la donne a radicalement changé. Le10Sport.com vous a révélé que Milan Skriniar ne comptait pas prolonger en Italie. Et le joueur de 27 ans a même fait une annonce retentissante récemment.

Il annonce son transfert au PSG, un gros sacrifice envisagé https://t.co/8kjzXP30qo pic.twitter.com/r2BuNtNARk — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Skriniar annonce son arrivée au PSG

« C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs » a ainsi avoué Milan Skriniar au micro de futbalsfz.sk . Reste maintenant à voir quand exactement il arrivera au PSG. Luis Campos négocierait pour que le Slovaque débarque cet hiver dans la capitale.

Campos n’a que 15M€ pour son mercato