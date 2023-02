L’OM a tiré le gros lot, il est en mission à Marseille

Thomas Bourseau

Recruté l’été dernier en provenance de l’Inter, Alexis Sanchez a convaincu tout le monde au fil de la saison. À commencer par son propre gardien à l’OM, Pau Lopez, qui s’est livré sur les grandes ambitions de la star phocéenne.

Après une fin d’aventure délicate à l’Inter, Alexis Sanchez a retrouvé des couleurs à l’OM. En effet, l’été dernier, Pablo Longoria est en quête d’une recrue de renom sur le marché des transferts et se met en tête de frapper fort sur le mercato. Paulo Dybala ou encore Memphis Depay sont courtisés par le président de l’OM. Le premier s’en est allé à la Roma lorsque le Néerlandais était resté au FC Barcelone.

Alexis Sanchez est en feu avec l’OM

Alexis Sanchez a donc été recruté et bien qu’il y ait eu quelques sceptiques à ses débuts à l’OM dont Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et consultante pour Canal+ , El Nino Maravilla a mis tout le monde d’accord. En atteste son poids dans le jeu de l’OM et ses buts inscrits dont le total monte à 9 en Ligue 1 pour 1 passe décisive.

«Il fait la différence, il veut gagner encore plus»