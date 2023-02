L’OM se retrouve au coeur d’un clash sur le mercato, il répond

Thibault Morlain

Courtisé cet hiver, Terem Moffi a finalement préféré quitter Lorient pour l’OGC Nice plutôt que l’OM. Le fait est que du côté des Merlus, on n’a pas vraiment apprécié les méthodes employées par les Aiglons. Face aux accusations de Loïc Féry suite à ce transfert de Moffi, Florent Ghisolfi a souhaité apporter sa réponse.

Alors que Lorient et l’OM s’étaient mis d’accord, Terem Moffi a lui préféré rejoindre l’OGC Nice. Un feuilleton qui n’a pas manqué de susciter une polémique. En effet, suite à ce transfert, Loïc Féry, président des Merlus, avait réglé ses comptes avec les Aiglons : « Quand on ferme la porte, il faut savoir l’entendre. Là, Nice a continué de solliciter notre joueur, même s’il n’y avait pas d’accord. Il a été très déstabilisé. Quand vous dites que les conditions de sortie sont « X » et que la première offre est un tiers de « X », c’est un facteur de déstabilisation ».

L’OM rêve d’un gros buteur, il se fait calmer https://t.co/MWoIOSdxQe pic.twitter.com/eu9JabzJp9 — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

« Les choses se sont passées, à mon sens, normalement »

Invité de l’émission Gym Tonic de Nice Matin , Florent Ghisolfi a répondu à Loïc Féry. Le directeur sportif de l’OGC Nice a alors expliqué : « Il n'y a pas de soucis. On se connaît très bien avec Loïc (Féry). Il défend toujours son club bec et ongles. Moi, je suis là pour défendre l'OGC Nice. Les choses se sont passées, à mon sens, normalement ».

« Je suis très heureux que Terem ait pu nous rejoindre »