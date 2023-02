Le PSG a allumé la mèche, le transfert d’une star est programmé

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi a été aperçu en janvier dernier dans un restaurant avec Mohamed Salah. Le président du PSG serait intéressé par le transfert de l’Égyptien lorsque Liverpool songerait à le vendre à la prochaine intersaison.

Ce n’est pas une nouveauté tant son nom a été lié au PSG depuis plusieurs années et notamment lors du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2021. Pire, The Transfer Window Podcast a révélé par le passé que les propriétaires qataris du PSG rêvaient de mettre la main sur Mohamed Salah pour des raisons à la fois sportives et marketing.

Al-Khelaïfi a dîné avec Salah

Courant janvier, Nasser Al-Khelaïfi a été aperçu avec Mohamed Salah dans un restaurant de Londres. Certes, CBS Sports a évoqué une simple rencontre courtoise entre le président du PSG et la star de Liverpool, le courant passant très bien entre les deux hommes. Néanmoins, d’après la Gazzetta dello Sport, le président du PSG serait bel et bien intéressé par le recrutement de Mohamed Salah.

Liverpool veut repartir sur de nouvelles bases, Salah vendu ?