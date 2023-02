Une star du PSG pète les plombs, une réponse tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir après la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1), Sergio Ramos s'est distingué en s'en prenant à un photographe. L'international espagnol l'a poussé, ce qui a engendré une polémique. Mais une fois la tension retombée, il s'est excusé et a fait son mea culpa.

La scène a fait grand bruit. Après la défaite contre le Bayern Munich mardi soir, Sergio Ramos n'a pas apprécié qu'un photographe s'approche un peu trop de lui et l'a violemment repoussé. Il s'agit du photographe allemand Markus Gilliar qui a toutefois confirmé que le défenseur du PSG s'était excusé. « Surprise du soir : Sergio Ramos m’a contacté personnellement et s’est excusé pour son comportement. Excuses acceptées, affaire classée », a-t-il écrit sur Instagram .

Sergio Ramos s'est excusé

Contacté par Le Parisien , Markus Gilliar donne plus de détail. « Au départ, quand je me suis fait bousculer, j’ai d’abord cru que c’était un collègue. Mais bon je me suis dit que c’était quand même très tonique pour un collègue. Et j’ai vu que c’était Sergio Ramos. J’ai pensé que je lui avais marché sur les pieds. Il était vexé. Je ne comprenais pas », assure le photographe avant d'ajouter qu'il n'était pas rancunier..

«C’était la surprise totale»