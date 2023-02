Le sort s'est acharné sur le PSG, il dénonce une catastrophe

Amadou Diawara

Déjà privé de Kylian Mbappé au coup d'envoi contre le Bayern, Christophe Galtier a dû se passer des services de Fabian Ruiz à la dernière minute. Pour ne pas arranger les affaires du coach du PSG, Achraf Hakimi était handicapé par une cuisse lors de la rencontre, avant de devoir sortir prématurément. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a regretté ces coups du sort successifs.

Opposé au Bayern en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir (0-1), le PSG devait être privé de Kylian Mbappé pendant toute la rencontre. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement pu jouer une trentaine de minutes au Parc des Princes.

Fabian Ruiz gêné musculairement 48h avant PSG-Bayern

Privé de Kylian Mbappé au coup d'envoi face au Bayern, Christophe Galtier n'était pas au bout de ses surprises ce mardi soir. Comme il l'a confié lui-même, le technicien du PSG a dû composer sans Fabian Ruiz, qui était supposé être titularisé à la place de Warren Zaïre-Emery. De surcroit, Achraf Hakimi était diminué à cause d'une douleur à une cuisse survenue en plein match.

Achraf Hakimi blessé après 20 minutes de jeu