Malaise au PSG, il prend cher et ne comprend pas

Axel Cornic

Voilà plus d’un an et demi que Gianluigi Donnarumma est au Paris Saint-Germain, pourtant il ne semble toujours pas s’y être imposé. Certes il est devenu titulaire indiscutable cette saison, mais le gardien de but est régulièrement la cible des critiques, alors qu’il avait été recruté avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro 2020.

Une des premières décisions prises par Christophe Galtier lors de son arrivée, a été d’installer un seul véritable titulaire dans es cages du PSG. Exit Keylor Navas donc qui a fini par quitter le club, place à Gianluigi Donnarumma… qui ne fait toutefois pas l’unanimité.

Navas parti, il est seul au PSG

Nombreux supporters du PSG semblent toujours regretter le choix fait avec Navas et se montrent particulièrement critiqués à l’encontre de Donnarumma. Ce dernier est d’ailleurs encore persécuté pour son erreur face à Karim Benzema, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid la saison dernière (3-1).

Le clan Donnarumma ne comprend pas