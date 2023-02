Après son «cadeau pour Benzema», une star du PSG prend encore très cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, contre le Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une erreur qui a permis à Kingsley Coman d’offrir la victoire à son équipe. Et la prestation du portier italien n’est pas passée inaperçue en Europe, notamment en Espagne qui n’a pas oublié sa boulette il y a un face au Real Madrid de Karim Benzema, déjà en huitième de finale de la Ligue des champions.

Depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma a des prestations en dents de scie, mais contre le Bayern Munich, il a déçu. En effet pas irréprochable sur le but de Kingsley Coman, le portier italien n’est pas épargné par la presse étrangère, notamment en Espagne qui n’a pas oublié la boulette du gardien du PSG face à Karim Benzema la saison dernière.

La presse espagnole se lâche sur Donnarumma

« Encore une fois! Donnarumma condamne le PSG avec ce but. Coman a marqué le seul but du match. Le ballon est allé dans le corps de l’Italien mais, de manière incompréhensible, il n’a pas pu l’arrêter. Cela rappelle sa soirée au Bernabéu », écrit ainsi AS , tandis que l’autre quotidien madrilène, MARCA , en rajoute une couche : « Son cadeau en huitièmes de finale la saison dernière à Karim Benzema résonne encore au Parc des Princes. Toujours en 8e de finale, le gardien du PSG en a fait une erreur de plus, peut-être pas si grotesque, mais nul doute qu’il aurait pu faire quelque chose de plus avec le tir de Coman, qui lui a glissé sous le corps (…) La vérité est que la confiance ferme du club envers le gardien italien n’a pas tout à fait eu la réponse attendue sur le terrain ».

L’Italie le reconnaît pas Donnarumma