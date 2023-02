Mbappé au cœur d’une polémique au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son entrée en jeu mardi soir face au Bayern Munich, Kylian Mbappé n’a pu empêcher la défaite du PSG dans ce choc en Ligue des Champions. Et en zone mixte après la rencontre, l’attaquant français a fait polémique avec des propos qui semblent directement cibler l’hygiène de vie de Neymar, son coéquipier.

Comme l’a récemment annoncé Le Parisien , Neymar enchainerait les fêtes nocturnes dans sa demeure de Bougival, dans les Yvelines, s’attirant ainsi les foudres des autres habitants de la commune ainsi que de la mairie. Une information qui en dit long sur l’hygiène de vie de l’attaquant brésilien du PSG, et c’est précisément sur ce point que Kylian Mbappé semble avoir voulu appuyer mardi soir.

« Chacun doit bien manger, bien dormir »

Interrogé en zone mixte après la défaite concédée par le PSG face au Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (0-1), Mbappé a adressé un tacle à peine masqué envers Neymar et ses fiestas nocturnes : « Si on peut encore se qualifier ? Oui, bien sûr. Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum », lâche l’international français.

Neymar-Mbappé, le malaise continue

Alors que la relation entre les deux stars du PSG ne semble clairement pas au beau fixe depuis maintenant plusieurs mois, Mbappé remet donc une pièce avec cette sortie médiatique qui semble directement adressée à Neymar. La suite au prochain épisode…