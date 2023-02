Mbappé réserve une surprise, ils hallucinent déjà

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé forfait, Kylian Mbappé était bien présent dans le groupe du PSG pour défier le Bayern Munich (0-1) mardi au Parc des Princes. L’international français est entré à l’heure de jeu et a redonné espoir au club de la capitale, de quoi impressionner les Bavarois, conscients qu’il faudra confirmer en Allemagne.

Touché à la cuisse contre Montpellier au début du mois, Kylian Mbappé pensait devoir tirer un trait sur le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern (0-1), mais la star tricolore était bien présente sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir. Mbappé est entré à l’heure de jeu et a redonné des couleurs à un PSG apathique, pensant même inscrire le but égalisateur avant de voir la VAR intervenir pour un hors-jeu de Nuno Mendes, passeur décisif. Une entrée en jeu fracassante qui a impressionné le Bayern Munich.

🗣️ «Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour la qualification»Le #PSG, avec Kylian #Mbappe, rêve d’un nouvel exploit dont il a la recette, lui qui est parvenu à remonter un score à 6 reprises dans son histoire européenne #PSGFCB⬇️ @le10sporthttps://t.co/E1ZI7dzYpQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 15, 2023

« Kylian a des qualités incroyables »

« On a d’abord senti que lorsqu’il est entré, il y avait de l’euphorie dans le stade. Kylian a des qualités incroyables, appartient aux meilleurs joueurs au monde , a confié après la rencontre Eric Maxim Choupo-Moting au micro de Prime Video , relayé par Le Parisien. Il est très rapide. Il a été immédiatement dangereux. » De son côté, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, place Kylian Mbappé « dans une autre catégorie », avouant s’attendre « encore à un match très difficile » en Bavière dans trois semaines.

« Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d’atmosphère dans le stade »