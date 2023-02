Neymar «très touché», le PSG dit tout

Hugo Chirossel

À l’image du PSG, Neymar a du mal à retrouver son meilleur niveau depuis la reprise post-Coupe du monde. Le Brésilien a une nouvelle fois déçu mardi soir, lors du huitième de finale aller face au Bayern Munich (0-1). Avant cette rencontre, Christophe Galtier avait confié que l’international auriverde était probablement le joueur le plus touché après le Mondial 2022.

Opposé au Bayern Munich mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est de nouveau incliné (0-1). Une troisième défaite consécutive pour le club de la capitale, au cours de laquelle Neymar n’a une nouvelle fois pas répondu présent.

Un Mondial qui a laissé des traces

Performant en début de saison, le Brésilien a du mal à enchaîner depuis la Coupe du monde. Éliminé par les Pays-Bas dès les quarts de finale, Neymar a très mal vécu l’échec du Brésil lors du Mondial 2022, comme l’a révélé Christophe Galtier dans un entretien accordé à Canal+ avant d'affronter les Bavarois.

« Neymar a été très déçu et très touché »